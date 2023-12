Calciomercato Napoli, 5 difensori in lizza! L'Arsenal propone Tomiyasu in prestito

Calciomercato Napoli, serve con urgenza un difensore centrale! Con Natan infortunato e Ostigard che potrebbe essere ceduto a gennaio, De Laurentiis si è già attivato per trovare un nuovo difensore da regalare a Mazzarri nel mercato di gennaio. Oggi il quotidiano Il Mattino in edicola svela la lista dei difensori in lizza per il Napoli a gennaio.

Difensori Napoli

Ecco dunque la lista dei difensori che piacciono al Napoli per la prossima sessione di calciomercato, così come riportato sul Mattino.