Conte ha trasmesso al Napoli il senso del sacrificio ed un'altra dote, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli difende il primato con un gol di Anguissa quando i giri del cronometro erano ormai finiti, scrive Tuttosport.

"Manda ko un Cagliari che avrebbe anche meritato di tornare in Sardegna con un punto. Non c’è riuscito perchè ha dovuto affrontare i campioni d’Italia ai quali Conte ha trasmesso il senso del sacrificio e quella resilienza amica delle squadre forti, che non si arrendono mai. E che non crollano psicologicamente, nemmeno quando hanno comandato una partita in lungo e largo e capiscono che l’avversario resta in piedi"