Conte ha trasmesso al Napoli il senso del sacrificio ed un'altra dote, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli difende il primato con un gol di Anguissa quando i giri del cronometro erano ormai finiti, scrive Tuttosport.

"Manda ko un Cagliari che avrebbe anche meritato di tornare in Sardegna con un punto. Non c’è riuscito perchè ha dovuto affrontare i campioni d’Italia ai quali Conte ha trasmesso il senso del sacrificio e quella resilienza amica delle squadre forti, che non si arrendono mai. E che non crollano psicologicamente, nemmeno quando hanno comandato una partita in lungo e largo e capiscono che l’avversario resta in piedi"

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
