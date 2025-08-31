Hojlund ancora al Britannique, tanti tifosi Napoli in attesa! Arrivano Manna e Sinicropi | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli: Rasmus Hojlund, dopo l’arrivo di oggi in città, è ancora all’hotel Britannique dove è stato raggiunto dal Ds Giovanni Manna rientrato in albergo dopo essersi allontanato per alcune ore e dal dirigente Antonio Sinicropi. Possibile cena tra le parti.

Manna e Sinicopri raggiungono Hojlund, tifosi Napoli in attesa

Nel frattempo all’esterno della struttura tanti tifosi del Napoli sono ancora in attesa nella speranza di poter incrociare il neo bomber azzurro per foto e autografi.