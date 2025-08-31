Musah-Atalanta, domani visite mediche! Sky svela le cifre dell'operazione
Calciomercato Serie A, è fatta per Musah all'Atalanta
Calciomercato Serie A, confermato l’affare Musah per l’Atalanta: lo annuncia Gianluca Di Marzio di SkySport via X.
Calciomercato Serie A, visite mediche Musah-Atalanta
“Domani le visite mediche di Musah. Operazione da 4 milioni per il prestito più 26 per il diritto di riscatto e il 10% sulla futura rivendita”.
