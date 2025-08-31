Non solo Raspadori, altro colpo Atlético in Serie A! Sky: "Affare da 35 milioni"

Non solo Raspadori, altro colpo Atlético in Serie A! Sky: Affare da 35 milioni

Calciomercato Serie A, l'Atlético Madrid pesca ancora in Italia

Calciomercato Serie A, dopo Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori l’Atlético Madrid pesca ancora in Serie A

Calciomercato Serie A, Atlético Madrid in chiusura per Nico Gonzalez

Come annunciato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, infatti, gli spagnolo sono davvero a un passo per Nico Gonzalez della Juventus

Ecco quanto si legge esattamente: 

La Juventus attende una proposta formale dell’Atletico Madrid per Nico González. Operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Le cifre totali dell’operazione toccano i 35 milioni di euro. Da limare le condizioni tra i due club che porterebbero l’affare da diritto a obbligo di riscatto.

Dalla Liga, comunque, arrivano segnali positivi. Parti dunque vicinissime e operazione che potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

