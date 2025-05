Affare Jonathan David, il Napoli vuole un attacco super in vista della Champions! I dettagli

Calciomercato SSC Napoli - L’attaccante Jonathan David ha salutato ufficialmente il Lille ieri, con un video postato sui social del club.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, la punta canadese resta un oggetto del desiderio per molti club europei “e il Napoli sarebbe in prima fila per il suo tesseramento, tanto che nello scorso weekend i suoi agenti sono stati visti in città, in attesa di un incontro col club. Restano i nodi commissioni e bonus alla firma, ma il Napoli fa sul serio: vuole un attacco super in vista della Champions”.