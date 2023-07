Napoli-Spal, c'è l'agente di Kvaratskhelia a bordo campo con De Laurentiis! | FOTO CN24

Notizie Calcio Napoli - Ospiti speciali a Dimaro in occasione di Napoli-Spal, amichevole di chiusura del ritiro azzurro in Trentino. A bordocampo, oltre al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è presente anche l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che siede dietro di lui. La visita in Trentino è dovuta al rinnovo del suo assistito e inoltre, secondo Sky Sport, Jugeli, l'agente avrebbe anche proposto dei giovani talenti georgiani al club partenopeo.

Al fianco di Jugeli in postazione a bordo campo c'è anche il fratello minore del talento georgiano, Tornike Kvaratskhelia.

Clicca sull'immagine allegata per guardare la foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: