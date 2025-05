Scambio Osimhen-Hojlund: spunta la proposta del Manchester United al Napoli per il nigeriano

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta i possibili scenari estivi sul futuro di Victor Osimhen, e svela l'idea di scambio del Manchester United:

"Quando si parla di attaccanti in quota Napoli tutto o quasi passa per il futuro di Osimhen. Il bomber mascherato sta giocando in prestito al Galatasaray in Turchia ed a giugno tornerà soltanto formalmente all'ombra del Vesuvio. Il suo destino è altrove, su questo non c'è alcun dubbio. Resta soltanto da decidere la destinazione. Victor ha sempre guardato con interesse alla Premier: il Manchester United è sulle sue tracce e propone come parziale merce di scambio Hojlund".