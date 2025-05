Sportitalia, Albanese: "Fiducia totale per Giuntoli alla Juve, strada già tracciata"

Giovanni Albanese, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un tweet inerente il futuro di Cristiano Giuntoli che resta saldamente alla guida della direzione sportiva della Juventus:



"Al netto delle voci che si rincorrono da tempo, le ultime parole di Scanavino hanno tracciato una linea chiara di ciò che è stato maturato alla Juventus: il progetto sportivo affidato a Giuntoli proseguirà sul percorso condiviso da tempo, prevedendo per la prossima estate di calciomercato quei 2-3 rinforzi necessari a rendere la rosa più competitiva. Al momento non si colgono segnali di sfiducia: chiaro che la qualificazione alla prossima Champions League darebbe una maggiore solidità alle scelte, ma la conferma del dirigente non sarebbe legata ai risultati sportivi".