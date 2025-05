CorSport - Juventus, 6 punti per Osimhen: pronti 85 milioni

Calciomercato Napoli - La Juventus ha il destino nelle proprie mani e con 6 punti conquistati tra Udinese e Venezia è matematicamente qualificata alla prossima edizione di Champions League, questo vuol dire almeno 60 milioni di incassi per affrontare un calciomercato diversamente: Osimhen il primo obiettivo.

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport su Osimhen-Juventus:

Con la Champions, l’azionista di maggioranza Exor non dovrebbe dare per forza corso all’aumento di capitale per massimi 110 milioni che servirebbe come scialuppa di salvataggio in caso di mancata qualificazione e per la società ci sarebbero più margini di manovra per costruire una squadra competitiva. Il mercato potrebbe essere espansivo ma sostenibile e non solamente conservativo e Yildiz, ad esempio, potrebbe essere trattenuto con più facilità. Non si dovrebbero vendere i pezzi migliori, non tutti almeno, per finanziare il rafforzamento. E anche l’offensiva per Osimhen - c’è l’idea di spingersi fino a 85 milioni per l’attaccante ex Napoli - poggerebbe su basi decisamente più solide. La Juve, insomma, si gioca un bel pezzo di futuro in 180 minuti.