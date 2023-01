Napoli Calcio - A dir poco agitato un volo Napoli-Genova in direzione del capoluogo ligure per la partita di Marassi di stasera, ma non per le turbolenze.

Un volo Napoli-Genova diventa il Maradona

Piuttosto perché il mezzo in volo si è improvvisamente trasformato in un piccolo Maradona con cori ed entusiasmo alle stelle, tanto che l’hostess è dovuta intervenire in audio invitando all’ordine e ricordando “che non siamo allo stadio”.

