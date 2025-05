Chi è Niccolò Fortini: i consigli alla Guardiola, lo sport alternativo e quei due modelli di riferimento | FOCUS

Calciomercato Napoli - Niccolò Fortini è una delle rivelazioni del campionato cadetto. Gioca nella Juve Stabia, ma il suo cartellino è di proprietà della Fiorentina. Nato il 13 febbraio 2006 a Camaiore in provincia di Lucca, Niccolò è cresciuto nelle giovanili della società viola che poi ha deciso di mandarlo a farsi le ossa in una piazza molto calda come quella di Castellammare di Stabia.

Chi è Niccolò Fortini della Juve Stabia

Niccolò è figlio d’arte: suo padre Simone ha giocato in serie C. Tatticamente può giocare sia sulla fascia destra che sinistra, ha una gamba importante ed ama spesso chiudere l’azione sul palo opposto. Dicevamo come il rapporto tra Niccolò e suo padre sia davvero importante. Lo stesso calciatore, in una intervista, ha dichiarato: “Per me è stata ed è tuttora la persona più importante per me. Nella vita come nello sport. Magari da piccolo volevo fare più le cose di testa mia e non volevo dargli ascolto ma poi, crescendo, ho capito che i miei genitori hanno fatto davvero tutto per me. Adesso ogni cosa che mi dice mio padre, la prendo come se me l'avesse detta Guardiola”. Nella famiglia Fortini c’è anche un altro calciatore, si tratta del fratello maggiore di Niccolò.

Tra i suoi modelli di riferimento c’è Calafiori anche se studia molto da vicino anche Reece James del Chelsea. Tra le passioni di Niccolò c’è poi il tennis. Guarda almeno una gara a giorno sul cellulare. Il suo idolo è Jannik Sinner. In questa stagione ha giocato 25 partite facendo 2 gol e 4 assist. Il contratto con la Fiorentina scade il 30 giugno 2027.