La gabbia d'oro di Osimhen: rinnovo e clausola possono essere un'arma a doppio taglio

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen resta sempre un tema quando si parla di presente e futuro del Napoli: il centravanti nigeriano, come noto, ha rinnovato con il club di Aurelio De Laurentiis lo scorso dicembre, sottoscrivendo un nuovo accordo milionario da 10 milioni a stagione ed una clausola rescissoria di circa 130 milioni.

Clausola ed ingaggio Osimhen, c'è un rischio

Tale accordo, a discapito delle lungaggini e le tensioni nella trattativa, è stato voluto da entrambe le parti per essere propedeutico al mercato estivo: non è infatti un mistero, come confermato da De Laurentiis, che questa sarà con tutta probabilità l'ultima stagione di Osimhen in maglia Napoli. La clausola rescissoria è un vero e proprio "cartellino di vendita" che la società ha voluto applicare al collo del ragazzo: un messaggio per gli acquirenti, saltando lunghe ed inutili trattative, ovvero chi vuole il nigeriano sa già come e quanto pagare.

Stiamo parlando di cifre da capogiro: la cessione di Osimhen rappresenterà un record per il club di De Laurentiis, ma al tempo stesso un grande rischio che il clan azzurro si è voluto assumere. I motivi sono svariati: Osimhen sta disputando una stagione ben al di sotto delle sue potenzialità, più per le perduranti assenze che per i numeri raccolti. Ad oggi sono 13 i gol stagionali in 24 presenze totali (più 4 assist): statistiche in calo rispetto alle strepitose 31 marcature in 39 presenze (più 5 assist) dell'indimenticabile scorsa stagione, che hanno convinto De Laurentiis a riconoscere il lauto stipendio ora percetipo dall'ex Lille.

Tornando all'attualità, non abbiamo dubbi che, nonostante una stagione singhiozzante e non da 130 milioni di cartellino, ci siano società disposte ad accontentare le pretese del Napoli e versare nelle casse azzurre le cifre pattuite in sede di rinnovo: il rischio è però dietro l'angolo perchè se compariamo Osimhen ai 5 top centravanti attualmente in circolazione in Europa con valutazioni simili a quelle del nigeriano (costo 110 milioni, dati Transfermarkt), il paragone stagionale vede il giocatore azzurro indietro nelle gerarchie:

Erling Haaland (Manchester City, costo 180 milioni): 29 (gol) + 6 (assist) in 34 presenze Kylian Mbappè (PSG, costo 180 milioni): 38+8 in 37 presenze Lautaro Martinez (Inter, costo 110 milioni): 26+5 in 36 presenze Harry Kane (Bayern Monaco, costo 110 milioni): 37+12 in 35 presenze Darwin Nunez (Liverpool, costo 70 milioni): 17+14 in 42 presenze

Osimhen fa sicuramente gola a tanti, ma i suoi 10 milioni di ingaggio diverrebbero insostenibili per il Napoli in caso di mancato accesso Champions per la prossima stagione. Una clausola rescissoria così elevata può inoltre correre il rischio di diventare un "gabbia d'oro" se i numeri non torneranno ad essere quelli che tutti si aspettano dal bomber nigeriano in relazione ai "colleghi" che presenziano nel gotha dei centravanti europei.

Per evitare brutte sorprese, la speranza è che Osimhen possa tornare ad essere decisivo in questo finale di stagione, trascinando il Napoli a suon di gol verso il traguardo Champions: i soldi europei, combinati all'incasso della cessione del nigeriano, potrebbero essere il volano decisivo per gettare le basi del nuovo corso partenopeo ai massimi livelli.