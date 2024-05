Ultime notizie SSC Napoli - Due minuti di follia sotto gli occhi di Spalletti e il palo di Politano nel finale non hanno permesso al Napoli di andare oltre il pari (2-2) con la Fiorentina, come racconta Repubblica.

Il quotidiano racconta il vantaggio di Rrahmani, poi l’uno-due in 120 secondi di Biraghi e Nzola, infine il grande gol su punizione di Kvaratskhelia. "Abbastanza per salvare l’onore, nonostante l’emergenza. Non per credere ancora all’Europa"