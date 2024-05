CdM attacca - Napoli con facce da funerale, forfait Di Lorenzo: chissà se è vero...

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo un estratto dell'editoriale di Vittorio Zambardino per il Corriere del Mezzogiorno nel giorno dopo Fiorentina-Napoli 2-2:

"C’è un’aria dimessa, nonostante a Firenze siano convinti di aver raggiunto il Gotha del calcio. Tifo e atmosfera da fine campionato, Napoli con facce da funerale. Di Lorenzo assente all’ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiamo ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento — qui non siamo fautori della formattazione della squadra, del «licenziali tutti». Sono bestialità che non tengono conto né dei valori reali né dei conti. Il primo compito del prossimo allenatore sarà rimettere insieme i cocci buoni della squadra e rimotivarli".