Bargiggia: "Ha un brutto carattere, mi diceva: Giuntoli mi ha raccontato un sacco di bugie"

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a TVPlay rilasciando alcune dichiarazioni:

"Secondo me Giuntoli pubblicamente ha tenuto un comportamento ineccepibile. Formalmente ha difeso Allegri fino alla fine: cosa doveva fare di più? Se poi Elkann ti vuole, ti fa un contratto di 5 anni e dice agli azionisti che tutto è nelle mani di Giuntoli: dico, avrà il diritto di fare delle scelte e di costruirsi il progetto come vuole, no? Però non hai rilasciato qualche dichiarazione contro Allegri o qualcosa che lasciasse presagire. Nuovo allenatore? Su questa cosa a me Giuntoli mi ha raccontato un sacco di palle. Quando io gli parlavo di Thiago Motta lui mi rispondeva: ma figurati, non lo prendo ha un brutto carattere, mi diceva".