Allenatore Napoli: De Laurentiis e Manna hanno scelto

Calciomercato Napoli - Gian Piero Gasperini o Antonio Conte? E' questo il dilemma di Aurelio De Laurentiis per ripartire la prossima stagione e per dare un futuro al Napoli vincente e di nuovo glorioso dopo una stagione disastrosa.

Nuovo allenatore del Napoli, la scelta di De Laurentiis

Arrivano nuovi aggiornamenti su quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli che può approdare in azzurro proprio in queste settimane. In arrivo un annuncio molto importante della famiglia De Laurentiis che andrà a confermare Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, poi avrà la possibilità di concretizzare l'ingaggio del prossimo tecnico per il futuro.

Intanto, secondo le ultime notizie di calciomercato arrivate nelle ultime ore Gasperini è la scelta del Napoli che convince sia per De Laurentiis che Manna. L'ex allenatore dell'Inter è balzato in prima posizione e ora potrebbe definitivamente sorpassare Conte.