Napoli - Media alla Mazzarri per Calzona sottolinea questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Kvara fa sperare il Napoli. Se torna quello di Spalletti, ieri in tribuna, il nuovo tecnico, chiunque sia, non partirà da zero. Ma non c’è lezione che tenga per la difesa che subisce gol per la 16a di fila. Calzona non è riuscito a risollevare i suoi, non vince da sei gare di fila e viaggia più o meno alla media di Mazzarri (16 punti in 13 partite lui, 15 in 12 Walter)".