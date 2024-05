Allegri-Napoli? Mediaset svela: suggestione credibile, ADL è imprevedibile e cerca un profilo simile

Calciomercato Napoli - La storia Max Allegri-Juventus finirà in Tribunale, per la cifra che uscirà dalla fine del rapporto fra l'allenatore e la squadra bianconera. Ma quale sarà il futuro dell'allenatore? Ne parla SportMediaset:

"Non avrebbe problemi a restarsene tranquillo per un po' aspettando con calma la chiamata giusta. Un po' una riedizione di quanto successo nel 2019 quando, con ancora un solo anno di contratto con la Juve, decise di restarsene fermo due stagioni di cui una senza stipendio. Dando per favorita l'ipotesi anno sabbatico, ci potrebbero essere altre possibilità che magari potrebbero stuzzicarlo. La Saudi Pro League, per esempio, lo aveva già tentato alla fine della scorsa stagione e forse, con il senno di poi, Max si è pentito di non aver provato quella strada, visto che dal prospettato ruolo di responsabile unico dell'area tecnica, ha visto il suo ruolo subordinato a quello di Giuntoli, diventato nel frattempo il grande nemico. L'Arabia mette a disposizione tanti soldi e la possibilità di vivere la panchina senza stress eccessivi. Certo, non è il massimo per chi voglia ancora dire la sua nel calcio che conta.

L'ipotesi Premier League non è da escludere ma, al momento, non prevederebbe la chiamata di club di primo piano, ed è difficile pensarlo alla guida di squadre da media o bassa classifica. L'amico e maestro Galeone lo vorrebbe al Bayern Monaco che, in effetti, ha sondato e continua a farlo, allenatori con un pedigree molto inferiore a quello di Allegri. Il valore della squadra è più che buono e, in caso di chiamata, sarebbe complicato rifiutare".