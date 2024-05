Terremoto Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte alle 6:30: la magnitudo

Ultime notizie Napoli - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 e profondità 2,8 chilometri è stata registrata questa mattina, sabato 18 maggio 2024, ai Campi Flegrei, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è nella zona di Pisciarelli-Solfatara. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Il sisma è stato preceduto da un'altra scossa alle ore 6,06 di magnitudo 2.2.

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, in una nota, ha dichiarato:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 06:06 del 18/05/2024 (UTC 04:06 del 18/05/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=3.7±0.3Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:– Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891– Protezione Civile : 081/18894400-In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.