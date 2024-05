Giovanni Galeone ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Allegri in Arabia? No, perché non credo che Max abbia bisogno di soldi. Piuttosto credo che un 'pensierone' ad Allegri lo farà anche De Laurentiis, da sempre un suo estimatore. L'esonero di Max è un'ingiustizia, ma a questo punto meglio così. Se Max e Giuntoli non vanno d'accordo meglio separarsi".