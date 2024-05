Auguri a Pasquale Mazzocchi ed alla moglie Tonia per la nascita di Clarissa. La bambina è nata poco più di un'ora fa a Napoli. il terzino del Napoli, nel post gara di Firenze, era partito da solo per raggiungere la propria consorte in attesa del lieto evento. La redazione di CalcioNapoli24 fa gli auguri a Pasquale e Tonia.