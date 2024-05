De Laurentiis ieri ha studiato Italiano in tv, Repubblica: da Firenze può sbarcare a Castel Volturno

Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri ha studiato ancora una volta in televisione Vincenzo Italiano, come racconta Repubblica.

Come scrive il quotidiano, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è tra i quattro papabili (con Gasperini, Conte e Pioli) per sbarcare a Castel Volturno nella prossima stagione:

"Il futuro ha già la priorità e pure per questo il Napoli ha mollato in anticipo la presa in campionato. Ma perlomeno a Firenze gli azzurri hanno avuto l’approccio giusto con la partita e sono partiti forte, trovando il vantaggio a sorpresa e al primo assalto"