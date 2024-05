Repubblica - Il signor Kvaratskhelia ha risposto anche alle frecciate di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli s’è difeso con più attenzione del solito contro la Fiorentina, ma dopo l’inizio positivo ha rinunciato del tutto a ripartire e ha perso per questo troppi metri. Ne parla Repubblica.

La Fiorentina ha avuto la possibilità di approfittarne e ha trovato il pari ed il vantaggio:

"All’intervallo il Napoli si è quindi presentato in svantaggio e con il morale sotto ai piedi, pagando dazio come al solito alla sua fragilità difensiva. Gli azzurri hanno però trovato la forza per reagire e il pari è arrivato lo stesso grazie a una punizione super ( 12’) del signor Kvaratskhelia, che ha messo il pallone all’incrocio e risposto anche alle frecciate di De Laurentiis"