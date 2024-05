CorSport - Prossima settimana il Milan deciderà modalità divorzio con Pioli: due soluzioni sul tavolo

Stefano Pioli resta nella lista dei candidati per la panchina del Napoli. L'allenatore del Milan non è in prima fila, ci sono Gasperini e Conte, ma la sua candidatura non è assolutamente tramontata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il contratto in essere tra l'allenatore emiliano ed il Milan. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un'ipotesi di rescissione.

Nuovo allenatore del Napoli: le ultime su Stefano Pioli

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il contratto di Stefano Pioli con il Milan. Dallo sviluppo di questa situazione potrebbe anche dipendere la scelta di De Laurentiis che non avrebbe accantonato definitivamente il profilo del tecnico milanista per la panchina degli azzurri: