Kvaratskhelia show, ma è Tornike: il fratello minore di Khvicha! Che giocate super | VIDEO

Ultime news Napoli - Gol, dribbling, assist, corsa e recuperi: il fratello minore di Khvicha Kvaratskhelia ha postato delle clip in campo in cui disegna calcio e mostra tutte le sue doti. Ricorda in alcune movenze suo fratello, ma lui è Tornike Kvaratskhelia. Di cui vi mostriamo alcune giocate.

Ecco il video: