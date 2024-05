Dries Mertens si ritira a fine stagione? L'ex Napoli cambia idea: ecco dove giocherà l'anno prossimo!

Ultime notizie calciomercato - Dries Mertens ha deciso il suo futuro, rinviato il ritiro e l'addio al calcio: il belga nel corso della stagione aveva valutato di ritirarsi al termine di questa stagione. Dries lo scorso 6 maggio ha compiuto 37 anni e "si iniziano a sentire", ha svelato l'ex attaccante del Napoli. Ma il belga ha cambiato idea sul suo futuro prossimo: la prossima stagione giocherà ancora.

Mertens si ritira? No, rinnova col Galatasaray

Niente ritiro quindi per Dries Mertens che ha scelto di giocare ancora. Ed è ad un passo il rinnovo di contratto per un altro anno con il Galatasaray. L'attaccante belga ex SSC Napoli quindi giocherà un'altra stagione in Super Lig, in Turchia. Lo conferma anche il collega esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira:

"Dries Mertens è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Galatasaray fino al 2025".