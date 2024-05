"Come se volesse dimostrare in una gara che meritasse di più". Flop Simeone a Firenze: pagelle da incubo

Napoli - Giovanni Simeone peggiore in campo degli azzurri nel match contro la Fiorentina terminato per 2-2. L'attaccante non incide per niente in attacco sbagliando praticamente tutto ciò che c'era da sbagliare. Di seguito le pagelle.

Fiorentina Napoli 2 2: le pagelle di Simeone

Gazzetta dello Sport 4,5. Vanifica una ripartenza tre contro due cercando soluzione più complessa. Troppo frettoloso, come se volesse dimostrare in una partita che meritava di più. Lo fa nel modo peggiore.

Corriere dello Sport 5. Pochi segnali di vita dall’ex viola. A metà del secondo tempo ci prova con una iniziativa personale, arriva al tiro e la palla vola quasi in curva. La scelta di Calzona del sostituto di Osimhen non è azzeccata.

Tuttosport 5 Nel suo ex stadio parte con il freno tirato e non riesce a trovare occasioni.

Repubblica 5

Il Mattino 5 Prima da titolare con Calzona. Chiuso nella morsa dei due marcantoni viola, cerca uno sprint ma non è nelle sue corde. Un tiraccio alle stelle fotografa la sua gara