Napoli-Buongiorno, incontro in vista: i dettagli sul ruolo di Antonio Conte | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - "Serve un grande difensore centrale": da refrain dell'ultima difficile stagione a obiettivo di mercato. Gli azzurri potrebbero risolvere una delle lacune dell'anno scorso ingaggiando uno dei difensori più forti attualmente in Serie A come Alessandro Buongiorno.

Buongiorno Napoli

Buongiorno-Napoli, summit dopo nomina nuovo allenatore

Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, ci sarà presto un incontro tra le parti: il centrale considera Napoli una grande piazza, soprattutto se dovesse arrivare in panchina Antonio Conte.

Come giusto che sia, l'arrivo di Conte viene visto come una garanzia progettuale importantissima, così grande da ottemperare anche all'assenza di coppe europee per gli azzurri nella prossima stagione. Con ogni probabilità, sarà proprio all'annuncio dell'allenatore (Conte o no) che arriveranno ulteriori aggiornamenti anche sull'affare di mercato Napoli-Buongiorno.