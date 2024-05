Calciomercato Napoli, beffa dall'Inter? C'entra il fratello di Thuram!

Calciomercato SSC Napoli - Come ha raccontato nella giornata di ieri Carlo Alvino, oltre a Georgiy Sudakov, nel mirino del club di De Laurentiis e sul taccuino di Manna c'è anche Khéphren Thuram, fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram:

Ma l'Inter sta tentando di beffare il Napoli anticipandolo, perché vuole chiudere il colpo Thuram-bis. Non in questa finestra di mercato, ma nell'estate del 2025, a raccontarlo è Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna:

"Seguendo un piano ben delineato per ingaggiare Khéphren, il fratello di Marcus. Tra un anno, infatti, il contratto del centrocampista con il Nizza scadrà, diventando così parametro zero sul quale i nerazzurri potrebbero avventarsi. Un'operazione sponsorizzata dall'attaccante nerazzurro e di gradimento anche per il padre Lilian, consapevole della posizione elitaria del club meneghino.

Il classe 2021 fa gola anche ad altri club europei, che mirano al colpaccio a zero tanto quanto l'Inter. In fin dei conti per chiunque sarebbe un acquisto dalle immense potenzialità, nello specifico andrebbe a diversificare le caratteristiche del centrocampo nerazzurro con un fisico imponente e i piedi vellutati. Per questo sarà decisivo muoversi con anticipo: se mai qualche ricca società dovesse farsi avanti, a quel punto non ci sarebbe partita".