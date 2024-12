Ultime notizie SSC Napoli - «Siamo sulla strada giusta: continuando di questo passo avremo l’opportunità di dare fastidio a tutti». La decima vittoria del Napoli in 14 giornate di campionato ha “costretto” - come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica - l'allenatore azzurro Antonio Conte a uscire allo scoperto e a gettare la maschera, rendendo di dominio pubblico dopo Torino-Napoli la sua convinzione di poter lottare fino alla fine per lo scudetto in Serie A.