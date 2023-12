Juve-Napoli, limitazioni vendita biglietti anche ai disabili: la segnalazione di Alvino | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Arriva una segnalazione al collega Carlo Alvino in vista di Juventus-Napoli. Ecco quanto riporta il collega: "Ricevo e pubblico con piacere ricordando che lo scorso 3 dicembre si è celebrata la giornata mondiale della disabilità… “Credo che questo sia davvero il colmo in assoluto. Testimonianza che l'Italia è davvero un paese ridicolo, e vogliamo parlare della Juventus ? Limitazioni per i disabili. Mi viene da ridere Carlo. Ho scritto a te perché sei sempre stato un paladino di giustizia e conservo il tuo numero dal ritiro di Dimaro del 2018. Non mi hanno permesso di fare richiesta dei biglietti per questioni territoriali quando nel loro regolamento per accrediti disabili non è affatto citata nessuna limitazione in merito”. Si potrebbe avere una risposta?".