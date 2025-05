Quota scudetto squadre di Conte: score storico, confronto al primo anno e lo scenario Napoli | FOCUS

Napoli - Antonio Conte fa bene a vestire i panni del pompiere. Non vuole in alcun modo cali di tensione perché a tre giornate dalla fine può succedere ancora di tutto. Lo stesso allenatore, per restare in tema, ieri ha sottolineato come abbia vissuto sulla sua pelle (da calciatore) scudetti vinti o persi proprio all’ultima giornata di campionato. Ma la quota scudetto delle squadre allenate da Conte quale è stata nel corso degli anni?

Scudetto, i punteggi delle squadre di Conte

Nel triennio alla Juventus, Antonio Conte conquisto altrettanti scudetti. Lo score finale fu un crescendo di anno in anno. Nella prima stagione furono totalizzati 84 punti mentre in quella successiva 87. Nell’ultima stagione a Torino stabilì il record di punti facendone ben 102. Quando vinse lo scudetto all’Inter, il punteggio fu di 91 punti. In Premier League, al primo anno di Chelsea, si aggiudicò il titolo con ben 93 punti.

Di questi cinque titoli nazionali, due sono arrivati al primo anno (Juve e Chelsea) rispettivamente, come abbiamo evidenziato, con 84 e 93 punti. Il Napoli oggi ha 77 punti in classifica a tre giornate dalla fine. Per il titolo servono 7 punti (ammesso che l’Inter le vinca tutte). Ipotizzando questo scenario, il Napoli chiuderebbe con 84 punti eguagliando il primo scudetto in carriera da allenatore di Conte alla Juve. In caso di 9 punti, si chiuderebbe la stagione con 86 punti che sarebbe il secondo score in assoluto di Conte al primo anno in cui vince un titolo nazionale. Se invece dovessero bastare meno di 7 punti per lo scudetto, Conte avrebbe vinto con il punteggio più basso della sua carriera da allenatore in assoluto ed anche alla prima stagione.