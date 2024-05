Il Napoli sarebbe adatto negli uomini ad un 3-4-2-1? Sì (e nemmeno troppo a sorpresa)

Calciomercato Napoli - Una delle domande che vengono fatte con una certa insistenza è: ma il Napoli è adatto per un allenatore che un’idea di gioco diversa da quella legata ad una retroguardia a quattro? Al netto della possibilità di adattamento, è chiaro che l’idea di vedere Gian Piero Gasperini (o Antonio Conte) sulla panchina del Napoli porta a certe riflessioni.

Il Napoli si adatta a Gasperini (o comunque ad una difesa a tre)

Guardando il Napoli attuale, escludendo gli addii tra prestiti da non riscattare e contratti in scadenza, non è una eresia porre i restanti azzurri in un ipotetico 3-4-2-1.

In una difesa a tre, infatti, è facile immaginare Rrahmani a giostrare nella doppia posizione di braccetto destro e di centrale, con Ostigard decisamente più adatto al centro, mentre i mancini Natan e Juan Jesus si troverebbero a proprio agio sul centro sinistra. Adattabile sul centro-destra anche Giovanni Di Lorenzo, all’occorrenza.

Per quanto riguarda le fasce, Di Lorenzo, Mazzocchi e Olivera sarebbero ben adatti ad arare la fascia: da rivedere Mario Rui, che quella posizione non l’ha mai ricoperta con continuità. In mezzo al campo, in una coppia a due, Anguissa e Cajuste non avrebbero problemi. Uno con le doti di Lobotka, invece, Gasperini in carriera l’ha avuto in Omar Milanetto ai tempi del Genoa: e comunque da Lobotka si potrebbe ripartire a prescindere.

Volendo passare al reparto offensivo, invece, sarebbe curioso vedere uno come Jesper Lindstrom con compiti diversi e più simili a quelli ricoperti all’Eintracht. Per Raspadori e Ngonge nessun problem dietro la punta, così come Politano che spesso e volentieri rientra centralmente sul suo sinistro. Insomma, sarebbe questione più di motivazioni che di altro nel caso arrivasse un allenatore come Gasperini.

Al netto del mercato in entrata (serviranno uno-due difensori, uno o due centrocampisti più i rientri di Folorunsho e Gaetano, uno-due attaccanti viste le situazioni Osimhen-Simeone) e quello in uscita (Dendoncker, Demme, Zielinski, Traoré, Osimhen e chissà chi altro).