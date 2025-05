Gazzetta: Napoli in modalità "provate a segnarci", Conte non casca nella trappola leccese!

Ultime notizie SSC Napoli - Ancora un passo in avanti. Secco, deciso, che potrebbe indirizzare definitivamente la via dello scudetto verso il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

‚ÄúMancano tre battaglie, ma la sfida del Via del Mare era una di quelle pi√Ļ temute per la complessit√† emotiva del momento del Lecce e per gli opposti obiettivi importantissimi. La sua Lecce era una trappola che poteva ribaltare ancora il campionato, ma il Napoli non ha ceduto di un millimetro: ha attaccato, ha gestito, ha accelerato, e poi si √® messo in sicurezza, in modalit√† ¬ęprovate a segnarci¬Ľ. La strada √® ancora lunga e Conte non ammette cali di tensione‚ÄĚ.