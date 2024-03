Game over, il Napoli ha smesso di lottare: il morbo del nonnismo e gli ex intoccabili

Notizie Napoli calcio. Un Napoli troppo brutto per essere vero viene travolto 3-0 in casa dall'Atalanta e dice praticamente addio ai sogni di rimonta Champions. Una prestazione indecente degli azzurri, che corona una stagione totalmente da dimenticare ed ancor più grave se si pensa che è stata giocare con lo scudetto sul petto.



Gli errori sono tanti e trattati a più riprese: un mercato insufficiente, errori nella scelta degli allenatori, una dirigenza arrivata in ritardo ed un atteggiamento pressapochista e quasi mai incisivo del gruppo. E' proprio questo uno degli aspetti che più fa rabbia nel tifoso azzurro: l'atteggiamento superficiale di alcuni calciatori che dovrebbero invece dare l'esempio in campo e che invece si ritrovano ad essere fischiati.



In questa annata nefasta è impensabile salvare qualcuno in questa baraonda: a cominciare dal capitano Di Lorenzo, lontano parente del treno che arava la fascia destra. Passando per un sempre più spaesato Anguissa ed un ormai impalpabile Politano che dal rinnovo in poi sembra aver perso lo smalto che lo aveva portato ad essere il miglior azzurro della prima parte di stagione. Tre nomi presi ad esempio, ma il discorso può valere anche per tanti altri: da Rrahmani allo stesso Juan Jesus, passando per Meret o Mario Rui. La "vecchia guardia" che dovrebbe dare l'esempio ai nuovi e che invece resta impassibile mentre gli avversari pasteggiano su ciò che resta del Napoli.



Se l'atteggiamento è questo, ben venga provare a cambiare le gerarchie e dare spazio a chi vuole dimostrare qualcosa per questa maglia: la cavalcata scudetto resterà nel cuore di tutti, ma non cosegna l'intoccabilità in eterno. L'iimortalità calcistica a Napoli è acquisita, ma basta poco a cambiare gli scenari e nessuno può ritenersi immacolato dopo questa pessima stagione. Restano otto partite da onorare fino alla fine, provando già a capire chi ha ancora voglia di lottare in vista della prossima stagione.