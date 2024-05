Il Mattino su Calzona: ieri a Castel Volturno tra le mani una scatola di medicinali, altro che febbre improvvisa

Ultime notizie SSC Napoli - L’edizione odierna de Il Mattino racconta la giornata di ieri dell’allenatore del Napoli Francesco Calzona.

Ieri a Castel Volturno con Francesco Calzona c’era anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Non guida lui l'auto, al volante c'è il suo vice Bonomi. Stringe tra le mani una scatola di medicinali. Un modo per dire: altro che febbre improvvisa. De Laurentiis gli ha fatto visita in mattinata, ma c'era poco da chiarire: il tecnico non era alla "prima" di «Sarò con te» solo perché ammalato”