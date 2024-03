Carica Sinatti, ritmo alto per la rifinitura di Barcellona-Napoli | VIDEO CN24

Barcellona-Napoli, rifinitura oggi a Castel Volturno in vista del match di domani in Spagna per l'accesso ai quarti di finale di Champions League.

Rifinitura Barcellona-Napoli, la carica di Sinatti in allenamento

Evidente la carica del preparatore Francesco Sinatti con un lavoro su ritmi alti per la partita di domani contro i blaugrana.