Da Barcellona - I blaugrana sognano un grande colpo in estate: c'è anche Kvaratskhelia nell'elenco

Calciomercato Napoli. Il Napoli del futuro è pronto a ripartire da Khvicha Kvaratskhelia: l'agente del georgiano è atteso in Italia per trattare il rinnovo con De Laurentiis, ma anche per parlare di eventuali interessamenti da parte dei top club europei.

Calciomercato Napoli, Barça su Kvaratskhelia

In tal senso, come riportato da diversi media catalani, sulle tracce di Kvaratskhelia ci sarebbe anche il Barcellona: i blaugrana sognano un grande colpo di mercato e l'attaccante del Napoli è uno dei nomi sulla lista dei desideri. Insieme a lui ci sono anche profili del calibro di Leroy Sanè, Kaoru Mitoma, Gabriel Martinelli e Nico Williams.