UFFICIALE - Supercoppa 2025, ecco le date: quando si giocherà Napoli-Milan

Supercoppa Italiana  
UFFICIALE - Supercoppa 2025, ecco le date: quando si giocherà Napoli-Milan

Ufficiale Napoli-Milan di Supercoppa: annunciate date e orari

Ultimissime Supercoppa italiana: annunciate le date per il torneo che si terrà a dicembre in Arabia Saudita e a cui parteciperà di diritto anche il Napoli in quanto campione d’Italia in carica. Oltre gli azzurri, ci sarà anche il Bologna in quanto vincente della Coppa Italia e Inter e Milan arrivate al 2° posto nelle due competizioni. Le partite si svolgeranno a Riad.

Supercoppa italiana, annunciate date

Ecco quanto si legge sul sito della Lega Serie A: 

La prima Semifinale sarà Napoli - Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna - Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.

Il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top