UFFICIALE - Supercoppa 2025, ecco le date: quando si giocherà Napoli-Milan

Ultimissime Supercoppa italiana: annunciate le date per il torneo che si terrà a dicembre in Arabia Saudita e a cui parteciperà di diritto anche il Napoli in quanto campione d’Italia in carica. Oltre gli azzurri, ci sarà anche il Bologna in quanto vincente della Coppa Italia e Inter e Milan arrivate al 2° posto nelle due competizioni. Le partite si svolgeranno a Riad.
Ecco quanto si legge sul sito della Lega Serie A:
La prima Semifinale sarà Napoli - Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna - Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025.
Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.
Il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni.