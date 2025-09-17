UFFICIALE - Supercoppa 2025, ecco le date: quando si giocherà Napoli-Milan

Ultimissime Supercoppa italiana: annunciate le date per il torneo che si terrà a dicembre in Arabia Saudita e a cui parteciperà di diritto anche il Napoli in quanto campione d’Italia in carica. Oltre gli azzurri, ci sarà anche il Bologna in quanto vincente della Coppa Italia e Inter e Milan arrivate al 2° posto nelle due competizioni. Le partite si svolgeranno a Riad.

Supercoppa italiana, annunciate date

Ecco quanto si legge sul sito della Lega Serie A: