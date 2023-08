"Sogna in grande. Dio è grande". Questo il messaggio pubblicato da Natan nelle storie Instagram. Il difensore brasiliano del Napoli non ha avuto ancora l'occasione di esordire ufficialmente con la maglia azzurra e molti non vedono l'ora di vederlo in campo per tastarne le qualità.

Bisognerà attendere ancora un po', però, perché Rudi Garcia ha fatto intendere di volerlo vedere prima pienamente ambientato nel nuovo contesto.