Calciomercato Napoli, Manna ha incontrato De Bruyne! Azzurri in pole: la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli resta sempre interessato a Kevin De Bruyne. Il direttore sportivo Giovanni Manna lo ha incontrato a Manchester come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che però spiega come adesso la concorrenza per il belga sia aumentata.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il suo contratto scadrà il 30 giugno, alla prossima sarà festeggiato a dovere, e la sua decisione è nota da tempo: andrà via, ma a 34 anni (il 28 giugno) non smetterà e ricomincerà da un'altra parte. Già, ma dove? Il Napoli è in prima fila, il ds Manna tratta con KDB da settimane, lo ha anche incontrato a Manchester e nel frattempo la moglie del calciatore, madame Michele, ha iniziato a interessarsi della logistica. Cioè della ricerca di una casa con tutti i requisiti ritenuti fondamentali dall'intero entourage familiare, molto nutrito: aspetto cruciale.

Anche perché le altre sirene non sono da meno: lo vuole il Liverpool, tanto che Salah ha dichiarato pubblicamente che in squadra «c'è spazio per lui». E ancora: in Premier s'è presentato anche il Chelsea mentre in Ligue 1, in Francia, c'è l'OM appena sbarcato in Champions. Sullo sfondo, Mls e Saudi".