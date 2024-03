Napoli-Juve 2-1, Geolier festeggia in campo: la reazione dei tifosi bianconeri | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Geolier ha voluto immortalare questo magico momento, dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus per 2-1 è sceso in campo e ha fatto una storia per Instagram. Lui che in questo stadio, quest'estate, avrà ben tre date del suo tour già sold-out.

Gli spalti erano praticamente vuoti, erano rimasti solo i tifosi bianconeri nel settore ospiti, e quando si sono accorti del cantante hanno cominciato a fischiarlo. Geolier nella IG Story esclama: "Sembra sempre la prima volta qua dentro!". Ha fatto appena in tempo a fare il video social, perché subito dopo sul Maradona si è abbattuto un violento temporale.

Ecco il video: