Sterile polemica dal Comune: il numero 23 è su tutte le maglie regalate dal Napoli a Natale

Nelle scorse ore, ha fatto molto discutere lo sfogo social di Luigi Carbone, consigliere comunale del Comune di Napoli, che ha pubblicato un video di risposta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Che ha inviato ai consiglieri una maglia come dono natalizio, con il numero "23".

Sterile, la polemica del consigliere: "Il signor De Laurentiis ci manda un omaggio con la maglia del Napoli e il numero 23. Come sempre riesce essere fuori luogo, perché lo sappiamo che il 23 non è l’anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, ma da queste parti significa un’altra cosa (il 23 nella cabala napoletana significa ‘scemo)".

Chiaramente, come sottolinea anche il club partenopeo, il numero 23 sulle maglie è un ovvio riferimento al Natale '23. Ovvero all'anno sia dello scudetto che del Natale che ci apprestiamo a festeggiare. Una conferma, arriva dal fatto che su tutte le maglie regalate a Natale vi sia lo stesso riferimento numerico. Dal giornalista Carlo Alvino al collega Vincenzo Imperatore, tutti hanno ricevuto la stessa maglia col medesimo numero.