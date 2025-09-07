Fiorentina-Napoli, il CdM anticipa la decisione del CASMS sulla trasferta

Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 settembre si gioca Fiorentina-Napoli e in occasione della partita di campionato potrebbero esserci importanti novità allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno conferma una notizia già circolata nei giorni scorsi: "Per Fiorentina-Napoli si va verso l’ampliamento della capienza del settore ospiti rispetto agli attuali 340 posti, a capienza ridotta in virtù dei lavori in corso al Franchi". Più spazio, dunque, per i tantissimi tifosi napoletani che certamente seguiranno la squadra in trasferta a Firenze.

Ma non è l'unica novità in vista. Secondo il CdM, "prende quota l’ipotesi che la trasferta sia aperta anche ai residenti in Campania, domani sono attese le decisioni ufficiali".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
