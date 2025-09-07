Fiorentina-Napoli, il CdM anticipa la decisione del CASMS sulla trasferta

Sabato 13 settembre si gioca Fiorentina-Napoli e in occasione della partita di campionato potrebbero esserci importanti novità allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno conferma una notizia già circolata nei giorni scorsi: "Per Fiorentina-Napoli si va verso l’ampliamento della capienza del settore ospiti rispetto agli attuali 340 posti, a capienza ridotta in virtù dei lavori in corso al Franchi". Più spazio, dunque, per i tantissimi tifosi napoletani che certamente seguiranno la squadra in trasferta a Firenze.

Ma non è l'unica novità in vista. Secondo il CdM, "prende quota l’ipotesi che la trasferta sia aperta anche ai residenti in Campania, domani sono attese le decisioni ufficiali".