Nuovo report dei ducali: le ultime in vista di Parma-Napoli

Ultimissime Parma-Napoli, arrivano ulteriori aggiornamenti attraverso il sito ufficiale dei ducali col report odierno in vista del match di domenica alle 20.45.

Collecchio, 16 maggio 2025 - Allenamento al mattino per i gialloblu che hanno sostenuto una seduta in vista del Napoli, match in programma domenica alle ore 20:45.

La squadra, agli ordini dell'allenatore Cristian Chivu e dello staff tecnico, ha svolto attivazione fisica e tecnica, esercitazione tattica generale, un circuito di mini-partite e una partita a campo ridotto.

Il programma prevede una seduta di allenamento nella giornata di sabato 17 maggio.