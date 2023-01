Clamorosa rivelazione di Ziliani: "Il guardalinee di Catania-Juve del 2012 ora è dirigente dei bianconeri!"

Notizie calcio - Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale lancia una clamorosa indiscrezione sulla partita Catania-Juventus del 2012 che fece molto discutere per gli episodi arbitrali controversi:

Catania-Juventus 2012, la rivelazione di Ziliani

"Ho ricevuto pi√Ļ querele per quel che scrissi su questa partita (2012) che per altro. Se pu√≤ interessare, il guardalinee¬†Luca Maggiani¬†che annulla per fuorigioco il gol regolare di Bergessio e convalida quello irregolare di Vidal √® oggi dirigente della Juve (Club Referee Manager)".

Per concludere la domanda che ora ci si deve porre è: che valore hanno i 9 titoli vinti dalla Juventus in un contesto di tale illiceità? Chiunque abbia a cuore le sorti del calcio e dello sport sa che i 9 scudetti di Agnelli sono spazzatura. Cancellarli sarebbe il minimo".