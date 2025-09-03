Il Napoli ha sorpassato i club del Nord con idee e lavoro: l'azienda di ADL funziona con pochi milioni

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è un'azienda che funziona, vince e non riscontra i gravi problemi economici delle aziende del Nord Italia

Napoli - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è un'azienda che funziona, vince e non riscontra i gravi problemi economici delle aziende del Nord Italia. Un recente studio della "Gazzetta dello Sport" aveva evidenziato che De Laurentiis è l'azionista di serie A che ha immesso meno denaro nel proprio club: 16 milioni. È il segno di un'azienda che funziona e non ha bisogno di un ripianamento delle perdite da parte della proprietà, come accade in quei club del Nord, sorpassati dal Napoli al vertice. Un cambio di paradigma realizzato con le idee, i milioni e il lavoro. Non vi è stato nulla di casuale. I prossimi passi - studiati - riguardano lo stadio e il centro sportivo, che aiuterà a far fiorire i talenti azzurri.

