Koulibaly: "Con Inzaghi scherzo sul tifo per il Napoli, ho esultato al gol di Anguissa col Cagliari. Questa squadra in Champions può..."

Le Interviste  
KoulibalyKoulibaly

Kalidou Koulibaly torna a parlare del Napoli:

«Da quando è arrivato Simone Inzaghi all'Al-Hilal scherziamo sul fatto che io faccio il tifo per il Napoli e l'anno scorso speravo che lui perdesse lo scudetto. Sabato sera ho esultato al gol di Anguissa all'ultimo minuto contro il Cagliari e porto nel cuore tutti i tifosi azzurri. Ecco perché dico che seppur sia presto per fare pronostici, spero possa vincere ancora lo scudetto.

Questa è una squadra che può avere ambizioni importanti anche in Champions. Quando prendi giocatori del valore di De Bruyne dici tutto. Kevin è una leggenda del calcio europeo e questo è un bel segnale. So che hanno fatto un grande ritiro, anche molto faticoso (ammette ridendo) e allora pur rimanendo con i piedi per terra dico che sognare non te lo può impedire nessuno. Vincere la Champions? Perché non sognare in grande. Tutto è possibile nel calcio».

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top