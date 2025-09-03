Koulibaly: "Con Inzaghi scherzo sul tifo per il Napoli, ho esultato al gol di Anguissa col Cagliari. Questa squadra in Champions può..."

Kalidou Koulibaly torna a parlare del Napoli:

«Da quando è arrivato Simone Inzaghi all'Al-Hilal scherziamo sul fatto che io faccio il tifo per il Napoli e l'anno scorso speravo che lui perdesse lo scudetto. Sabato sera ho esultato al gol di Anguissa all'ultimo minuto contro il Cagliari e porto nel cuore tutti i tifosi azzurri. Ecco perché dico che seppur sia presto per fare pronostici, spero possa vincere ancora lo scudetto.

Questa è una squadra che può avere ambizioni importanti anche in Champions. Quando prendi giocatori del valore di De Bruyne dici tutto. Kevin è una leggenda del calcio europeo e questo è un bel segnale. So che hanno fatto un grande ritiro, anche molto faticoso (ammette ridendo) e allora pur rimanendo con i piedi per terra dico che sognare non te lo può impedire nessuno. Vincere la Champions? Perché non sognare in grande. Tutto è possibile nel calcio».