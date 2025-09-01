De Laurentiis: "Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno per il nuovo centro sportivo". E pubblica la foto della...prima pietra

De Laurentiis: Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno per il nuovo centro sportivo. E pubblica la foto della...prima pietra

Aurelio De Laurentiis annuncia via social la prima pietra per il centro sportivo: ho firmato l'opzione per l'acquisto del terreno

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, su X ha pubblicato la foto di una...pietra con la seguente frase, a metà tra il serio ed il faceto:

"Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno"

Lo scorso primo aprile De Laurentiis parlò così a Radio CRC.

“Prima pietra per il 1° settembre? Ci metto la mia faccia e la mia parola, io in quella data inizierò i lavori del centro sportivo, forse anche prima, ma il 1° settembre vi garantisco che inizierò i lavori. I soldi li metto io, assolutamente! Centro sportivo? Ci sono Fabrizio Versiero e Davide Iorio che hanno preparato un dossier di 18 possibilità e le stanno valutando una dopo l’altra portando appresso anche i nostri agronomi per vedere sotto cosa c’è. In alcuni posti, per esempio, abbiamo trovato acqua e non si rendeva possibile farlo. Io voglio fare 10 campi di calcio regolamentari di cui 4 in erba e 6 sintetici. Per la Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti, o comunque quelli necessari per le regole. Non dimentichiamo che su un ettaro puoi parcheggiare solo 400 auto. Lì devi poter parcheggiare anche 1.500 auto, e hai bisogno almeno di altri 4 ettari solo di parcheggio. Poi hai bisogno di altri ettari per le strutture. Hai tutte le giovanili. Poi bisogna trovare un posto. A Fabrizio ho detto di prendere degli autisti per far percorrere dei percorsi con le auto dal centro di Napoli, o da altre città circostanti, per vedere quanto tempo ci impiegano. Stiamo parlando anche con l’ad di Ferrovie dello Stato per farci assicurare dei trasporti pubblici”.

